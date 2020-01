Actualidade

O presidente do Movimento para a Democracia (MpD), Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro cabo-verdiano, formalizou hoje a sua recandidatura ao cargo à frente do partido no poder em Cabo Verde, devendo ser candidato único.

As assinaturas foram entregues ao presidente do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) do MpD, Mário Fernandes, pelo mandatário nacional da candidatura, Fernando Elísio Freire, que é também ministro de Estado do atual Governo de Cabo Verde.

Além das assinaturas dos militantes, que segundo os estatutos do partido são no mínimo 250 - Elísio Freire disse que foram conseguidas "milhares" - o mandatário entregou ainda a moção de estratégia de Ulisses Correia e Silva para as eleições internas de 09 de fevereiro.