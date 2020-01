EUA/Irão

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu hoje ao Irão uma "inversão urgente da escalada" da tensão, condenando os ataques iranianos contra bases da coligação internacional no Iraque.

Boris Johnson defendeu por outro lado o assassínio do general Qassem Soleimani por forças dos Estados Unidos, afirmando que o militar também "tinha sangue de tropas britânicas nas mãos".

"Naturalmente condenamos o ataque contra as bases militares iraquianas que acolhem as forças da coligação", disse Johnson no parlamento britânico sobre o ataque com mísseis lançado por Teerão na noite de terça-feira, em represália pelo ataque norte-americano que matou Soleimani.