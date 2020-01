Actualidade

O Museu das Terra de Miranda, em Miranda do Douro, deu início à recolha de instrumentos musicais "com história" de forma a preservar a música e o cancioneiro popular do território transfronteiriço do Planalto Mirandês e Zamora (Espanha).

"Este projeto tem por objetivo a recuperação, conservação e valorização do Património Material e Imaterial relacionado com a música tradicional e popular do Planalto Mirandês e da província de Zamora (Espanha), através da recolha sistemática e da difusão de testemunhos orais que preservem a solidez da memória sonora deste território e a sua diversidade cultural", explicou à Lusa a diretora do Museu Terra de Miranda, Celina Pinto.

Esta iniciativa de cooperação transfronteiriça é financiada pelo INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP), com uma dotação de 274 mil euros, inserindo-se no projeto "Termus - Territórios Musicais".