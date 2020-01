Actualidade

Os acionistas da Pharol (ex-Portugal Telecom) aprovaram hoje por unanimidade os dois pontos que estavam para votação na assembleia-geral do grupo, incluindo a destituição de três administradores, segundo confirmou fonte da empresa à agência Lusa.

Na reunião, que esteve inicialmente marcada para 18 de dezembro, mas foi adiada para hoje por não ter assegurado o quórum mínimo para levar a cabo as votações, foi aprovada a redução para seis do número de membros do Conselho de Administração, com consequente destituição imediata de três dos nove administradores.

Na assembleia-geral de hoje sabia-se que esta poderia constituir-se e deliberar "sobre a referida ordem de trabalhos com qualquer número de acionistas presentes ou representados", adiantou a Pharol, num comunicado no dia 18 de dezembro.