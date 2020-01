Actualidade

A oposição cabo-verdiana responsabilizou o Governo pelas consequências do cancelamento de dezenas de voos desde 01 de janeiro, afetando milhares de passageiros, devido à bruma seca, enquanto o ministro dos Transportes apontou os problemas do aeroporto de São Vicente.

O assunto ocupou parte da sessão parlamentar de hoje, a primeira de 2020, no dia em que as várias companhias aéreas que operam voos domésticos e internacionais em Cabo Verde preveem a total normalização das ligações, depois dos vários cancelamentos nos primeiros dias do ano.

Só a Binter Cabo Verde contou 60 voos domésticos cancelados, afetando 2.100 passageiros, enquanto a portuguesa TAP, segundo a imprensa local, chegou a ter 600 passageiros - a Lusa tentou confirmar estes números junto da companhia, mas não obteve qualquer resposta - retidos no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, o mais afetado pela bruma seca que cobriu todo o arquipélago.