Tancos

O juiz Carlos Alexandre insiste na importância em ouvir presencialmente o primeiro-ministro como testemunha no caso Tancos, sem, no entanto, formalizar este pedido ao Conselho de Estado, e aguarda resposta de Azeredo Lopes, ex-ministro e arguido no processo.

Num despacho que consta do caso sobre o furto e recuperação de armas dos paióis de Tancos, com data de terça-feira, o juiz de instrução criminal, que dirige esta fase do processo, mostra o seu desagrado por o chefe do executivo, António Costa, ter pedido ao Conselho de Estado para depor por escrito, após ter sido arrolado como testemunha do seu ex-ministro da Defesa.

Para o juiz, o pedido de depoimento por escrito "parece desconsiderar a posição assumida pelo tribunal quanto à necessidade de o depoimento ser presencial".