Actualidade

Os pensionistas da Segurança Social recebem hoje as pensões já com os aumentos de 0,7% e 0,24%, apesar de o diploma que estabelece as atualizações ainda não ter sido publicado, garantiu hoje à Lusa o Ministério do Trabalho.

"Os pagamentos das pensões de janeiro já serão feitos com a atualização de 0,7% e de 0,24%", disse fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo a mesma fonte, "as pensões da Segurança Social são pagas hoje por transferência bancária, sendo que o pagamento através de vales do correio está em curso desde 04 de janeiro".