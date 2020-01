Actualidade

A polícia moçambicana anunciou hoje que deteve seis alegados guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, por suspeitas de envolvimento em ataques armados no Centro do país.

O porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Sofala, Centro do país, Daniel Macuácua, afirmou que quatro homens foram detidos, na terça-feira, na estação de caminhos de ferro do distrito de Dondo, de um grupo de 12 supostos guerrilheiros da Renamo, e dois foram detidos nas suas residências, no distrito de Gorongosa.

Os restantes sete indivíduos do grupo de 12 guerrilheiros puseram-se em fuga, acrescentou Macuácua.