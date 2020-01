Actualidade

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO), a que pertencem os hospitais de Torres Vedras (Lisboa), Caldas da Rainha e Peniche (Leiria), vai contar este ano com 61 médicos internos, anunciou hoje a instituição.

Os médicos internos "são preciosos para nós, porque ajudam a assegurar os serviços a partir dos últimos anos do internato, como também no futuro", após concluírem o internato, afirmou à agência Lusa Elsa Banza, presidente do conselho de administração do CHO.

A administradora sublinhou que eles vão "criando um vínculo à instituição" e, quando são lançados concursos, as vagas abertas "são na maior parte ocupadas por médicos" que fizeram o internato dos hospitais do Oeste.