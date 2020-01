Actualidade

O número de venezuelanos a viver em prédios abandonados na cidade brasileira de Boa Vista, no estado de Roraima, acescende a 3.100 pessoas, segundo a Operação Acolhida, programa do Governo do Brasil destinado aos migrantes do país vizinho.

Na passada segunda-feira, um grupo de trabalho formado por titulares das secretarias estaduais de Roraima, comandantes da Polícia e Bombeiros Militares, além de coordenadores da Defesa Civil, membros da Operação Acolhida e representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) reuniram-se para debater as ocupações espontâneas de prédios públicos por parte de venezuelanos.

"Durante o encontro, foi apresentado o quantitativo de 3.100 pessoas em 11 ocupações espontâneas, incluindo prédios públicos e particulares em vários bairros de Boa Vista, catalogadas e monitorizadas pelo grupo humanitário, que diariamente visita os locais", informou em comunicado o Governo de Roraima.