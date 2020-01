Actualidade

A urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) encerrou pela primeira vez entre as 21:00 de terça-feira e as 09:00 de hoje, mas já foram encontradas soluções para resolver os constrangimentos, disse a administradora.

Elsa Banza confirmou à agência Lusa que a urgência pediátrica encerrou nesse horário, justificando que "os clínicos gerais não quiseram assumir o serviço por falta de condições",uma vez que não estava qualquer pediatra nesse turno.

A administração do CHO falava à Lusa depois de ter tido, juntamente com o presidente da Câmara de Torres Vedras, uma reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, no Ministério da Saúde.