Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, exigiu hoje "responsabilidade individual" para os adeptos com comportamentos violentos, em vez de serem os clubes multados, considerando que estes têm "capacidade para identificar 90% dos adeptos".

"Isto penaliza muito os clubes. No caso do Sporting, acaba por ser ainda mais ridículo e caricato. Esses adeptos atiram tochas para o nosso relvado, para os nossos adeptos", realçou, acrescentando: "Para mim, é inqualificável ver grupos, em Alvalade, que não festejam um golo e que causam instabilidade à sua equipa de futebol. Isto é apoiar? Uma claque existe para apoiar o clube, sem pedir nada em troca".

À saída de uma "reunião produtiva" com o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, e o secretário de Estado adjunto da Administração Interna, Antero Luís, Frederico Varandas acredita que o governo está "completamente solidário" com as ideias do Sporting, recusando compactuar com "escumalha" que incita comportamentos violentos.