Dakar2020

O britânico Sam Sunderland (KTM) perdeu hoje a vitória na quarta das motas do Rali Dakar de todo-o-terreno, depois de ser penalizado em cinco minutos por excesso de velocidade, 'promovendo' o português Paulo Gonçalves (Hero) ao quarto lugar.

A vitória foi, assim, atribuída ao chileno José Ignacio Cornejo (Honda), que demorou 4:24.51 horas a cumprir os 453 quilómetros da especial cronometrada, menos 35 segundos do que o novo segundo classificado, o argentino Kevin Benavides (Honda).

O vencedor da terceira etapa, o piloto do Botsuana Ross Branch (KTM) fechou os lugares do pódio, a 55 segundos de Cornejo, enquanto Paulo Gonçalves conseguiu o melhor resultado até agora nesta 42.ª edição, ao subir a quarto, a 2.11 minutos do vencedor.