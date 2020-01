Actualidade

A Generali anunciou hoje que completou a compra de 100% da companhia Seguradoras Unidas e da prestadora de serviços de saúde AdvanceCare, um negócio estimado em 600 milhões de euros.

"A Trieste - Generali finalizou a aquisição em Portugal de 100% da companhia Seguradoras Unidas e da prestadora de serviços de saúde AdvanceCare à Calm Eagle Holding S.à r.l. e Calm Eagle Parent Holdings II S.à r.l., entidades detidas maioritariamente por fundos de investimento geridos por subsidiárias da Apollo Global Management, Inc", lê-se no comunicado enviado pela Generali.

De acordo com a seguradora italiana presente em Portugal desde 1942, a Generali recebeu as aprovações requeridas de todas as entidades reguladoras e autoridades da concorrência e, em consequência, completou a transação anunciada em 18 de julho de 2019.