Actualidade

O BE na Câmara de Lisboa vai propor que o boletim de inscrição nos casamentos de Santo António seja alterado de forma a contemplar a possibilidade de participação de casais constituídos por pessoas do mesmo sexo, foi hoje anunciado.

De acordo com a proposta, assinada pelo vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo, "o Regulamento dos Casamentos de Santo António é omisso em relação à possibilidade de participação de pessoas do mesmo sexo".

Apesar de o regulamento indicar que "os noivos devem estar em situação legal para contrair o casamento", no "boletim de inscrição continuam a constar apenas as opções noivo e noiva", lê-se no documento subscrito pelo vereador do BE, partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS.