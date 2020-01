Actualidade

O Benfica oficializou hoje a saída a título definitivo do médio norte-americano Keaton Parks, de 22 anos, para o New York City, clube a que o futebolista estava já cedido desde janeiro do último ano.

"O Sport Lisboa e Benfica chegou a acordo com o New York City FC para a cedência definitiva do médio Keaton Parks ao emblema que compete na Major League Soccer, dos Estados Unidos da América", refere o Benfica na sua página oficial.

O médio, que tem uma internacionalização pela seleção dos Estados Unidos, chegou ao Benfica em julho de 2017, contratado então ao Varzim, da II Liga, e foi sobretudo utilizado na equipa B dos 'encarnados'.