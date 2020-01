Açores/Mau tempo

A Força Aérea e a Marinha vão, nos próximos dias, e de forma "extraordinária", levar à ilha das Flores um total de 30 toneladas de mercadoriam anunciou hoje o diretor regional dos Transportes do Governo dos Açores.

Durante esta semana, "na quinta ou na sexta-feira", a Força Aérea levará cinco toneladas de mercadoria para a ilha do grupo ocidental dos Açores, particularmente fustigada pela passagem recente do furacão Lorenzo, e a Marinha está a tratar da "logística" para fazer uma viagem entre a Terceira e as Flores e aí levar 25 toneladas de mercadoria, declarou o diretor regional, Pedro Silva.

"Está-se a identificar as mercadorias essenciais para a ilha [das Flores], para que, dentro dessa capacidade, se consiga fazer essa viagem. Temos a informação que estão disponíveis para fazer mais viagens caso necessário (...), são meios necessários que estão a ser utilizados", declarou aos jornalistas em Ponta Delgada o responsável.