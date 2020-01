EUA/Irão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai pedir à NATO para se envolver mais nos processos do Médio Oriente e sugeriu aos países signatários do tratado nuclear com o Irão para procurarem um novo acordo.

Durante uma comunicação ao país, horas depois de dois ataques com mísseis lançados pelas forças iranianas contra bases militares no Iraque que albergam militares norte-americanos, Donald Trump disse não querer uma guerra com o Irão e pediu aos aliados para colaborarem no processo de paz no Médio Oriente.

"Vou pedir à NATO para se envolver mais nos processos de paz do Médio Oriente", disse o Presidente norte-americano, recordando os esforços que tem feito no seu mandato para estabilizar a região, nomeadamente no combate contra o movimento terrorista do Estado Islâmico.