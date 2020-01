Actualidade

A galeria Underdogs, em Lisboa, programou para 2020 menos exposições principais do que em anos anteriores (três de artistas nacionais e duas de artistas estrangeiros), decisão que permitirá a realização de várias atividades associadas a cada uma delas.

"Vamos ter menos exposições, porque precisamos de mais tempo para trabalhá-las com os artistas e também para a equipa e para as pessoas virem visitar", explicou a diretora da galeria, Pauline Foessel, em declarações à Lusa, adiantando que no total serão cinco as mostras principais que o espaço da Rua Fernando Palha irá acolher este ano.

No ano passado, tal como em anos anteriores, a galeria acolhia exposições à cadência de uma por mês. Este ano, "passam a ficar mais tempo, normalmente dois meses, às vezes um mês e três semanas".