Actualidade

O Walk&Talk - Festival de Artes regressa a São Miguel de 09 a 19 de julho, numa 10.ª edição com cinco circuitos temáticos em que se reflete o impacto da arte nos espaços públicos, foi hoje revelado.

"Com um programa organizado em torno de cinco circuitos temáticos - Circuito Ilha, Circuito Exposições, Circuito Residências, Circuito Performativo e Circuito Conhecimento" --, à semelhança do que já tinha acontecido no passado, o festival de artes Walk&Talk assinala a 10.ª edição com um programa que "propõe refletir sobre os impactos da atividade artística na criação e reinvenção de espaços públicos", informa o comunicado enviado à imprensa, pela organização.

Essa reflexão será feita no Circuito Ilha, com curadoria de Jesse James e Sofia Carolina Botelho, diretores artísticos do festival, que "envolve a criação de trabalhos 'site-specific' em diferentes locais" de São Miguel.