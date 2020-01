Actualidade

O Museu Coleção Berardo bateu em 2019 o recorde de visitantes, com 1.060.644 entradas, desde a inauguração, há 12 anos, revelou hoje fonte do museu, instalado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Contactada pela agência Lusa sobre o balanço dos visitantes no ano passado, fonte da comunicação do museu indicou que 2019 "foi o melhor ano de sempre".

"Desde a inauguração, em junho de 2007, o Museu Berardo ultrapassou pela segunda vez a fasquia do milhão de visitantes a exposições", apontou.