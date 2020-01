Actualidade

O conselho administrativo do Fundopesca decidiu hoje acionar um apoio de 333,38 euros, que será atribuído a cerca de 800 pescadores açorianos, devido à quebra de rendimentos registada no final do ano passado por causa do mau tempo.

"Na avaliação de um período compreendido entre 15 de novembro e 31 de dezembro, verificaram-se 15 dias interpolados, em 30, em que houve um decréscimo de 35% no valor realizado em lota, quando comparado com os três últimos anos, no mesmo período de tempo", explicou Luís Rodrigues, diretor regional das Pescas, em declarações aos jornalistas, no final da reunião daquele órgão consultivo do Fundopesca, realizada na cidade da Horta.

Segundo explicou aquele responsável, o apoio consiste na atribuição de um montante de 333,30 euros (o equivalente a metade do salário mínimo regional), e deverá abranger cerca de 800 pescadores regionais.