Actualidade

A administração da Plural Entertainment garantiu hoje estar a cumprir o acordo firmado no ano passado entre aquela empresa de criação de conteúdos televisivos e o CENA-STE, ao contrário da informação vinculada por este sindicato.

Os trabalhadores da Plural Entertainment, detida pela Media Capital, iniciaram na terça-feira uma greve parcial. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), esta paralisação é "consequência direta e inevitável do incumprimento do acordo firmado pelo grupo Plural Entertainment com o CENA-STE em 2019, por parte do primeiro".

A administração da Plural, numa resposta escrita a questões enviadas pela agência Lusa, referiu que a empresa "não só cumpre a legislação em vigor como entende ser premente encontrar uma solução organizativa satisfatória para todas as equipas, o que aliás tem vindo a fazer de forma continuada ao longo dos últimos anos, ouvindo e esclarecendo os seus colaboradores".