Actualidade

O Ministério da Saúde garantiu hoje à administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) e à câmara de Torres Vedras que a urgência pediátrica do hospital desta cidade é para manter sempre aberta, anunciou o presidente da câmara.

"Essa garantia foi totalmente dada" pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, na reunião mantida hoje no Ministério da Saúde, frisou o presidente da câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes.

O autarca falava numa conferência de imprensa que deu hoje à tarde, juntamente com a administradora do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), Elsa Baião.