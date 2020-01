Actualidade

O Vitória de Setúbal está a ponderar pedir o adiamento do jogo com o Sporting, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, por ter 80% do plantel afetado com um "vírus gripal", disse hoje fonte do clube.

Fonte oficial dos 'sadinos' indicou à agência Lusa que a sessão de treino prevista para hoje não se realizou, uma vez que "80% do plantel está afetado por um vírus gripal".

Os jogadores do Vitória de Setúbal começaram a apresentar sintomas como "vómitos, febres e diarreias" na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel esta semana, explicou a mesma fonte.