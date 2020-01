Actualidade

O Banco Mundial (BM) previu hoje um crescimento de 2,5% da economia mundial em 2020, um valor abaixo dos 2,7% projetados em junho, mas acima dos 2,4% estimados para 2019, e adverte que "os riscos negativos predominam".

No relatório "Previsões Económicas Globais", hoje divulgado, a instituição presidida por David Malpass assinala que "é esperado que o crescimento global recupere para 2,5% em 2020 - ligeiramente acima do mínimo pós-crise de 2,4% registado no ano passado, no meio de um enfraquecimento do comércio e investimento - e suba ainda mais no horizonte de previsões".

Para além da previsão de um crescimento de 2,5% para 2020, abaixo dos 2,7% projetados em junho, o Banco Mundial prevê que em 2021 a economia mundial cresça 2,6% em 2021 e 2,7% em 2022.