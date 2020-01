EUA/Irão

Duas granadas-foguete foram hoje lançadas em direção à Zona Verde de Bagdad, capital do Iraque, onde se encontra a embaixada norte-americana, indicou um responsável da segurança à agência noticiosa AFP.

Duas explosões foram escutadas no centro de Bagdad 24 horas após os disparos de mísseis iranianos contra bases militares no Iraque com soldados norte-americanos.

Este foi o terceiro ataque na Zona Verde após o ataque com 'drone' ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, e que na sexta-feira assassinou o general iraniano Qassem Soleimani.