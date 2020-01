OE2020

A Comissão Política do BE está hoje à noite reunida para decidir o sentido de voto na generalidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) depois de uma encontro entre os bloquistas e o primeiro-ministro de quase cinco horas.

Fonte do BE confirmou à agência Lusa esta reunião do órgão que assegura a direção quotidiana do partido, que decorre na véspera do início do debate na generalidade do OE2020.

Hoje à tarde, durante quase cinco horas, uma comitiva liderada pela coordenadora do BE, Catarina Martins, esteve reunida com o chefe do executivo, António Costa, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, para prosseguir as negociações orçamentais.