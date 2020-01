PSD

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro considerou quarta-feira que o atual Governo demonstra "a maior insensibilidade social de que há memória" e defendeu a necessidade dos sociais-democratas limparem a imagem de "partido da 'troika'".

Num encontro com militantes em Leiria, Montenegro preferiu criticar o Governo, liderado pelo socialista António Costa, a atacar os outros candidatos à presidência do partido, considerando que "este é o Governo com a maior insensibilidade social de que há memória em Portugal".

Assumindo-se contra o programa do Governo, defendeu que o modelo proposto na proposta de Orçamento do Estado traz "a maior carga fiscal de sempre".