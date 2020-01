Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, cancelou a viagem para participar no Fórum Económico Mundial de Davos, que decorre entre 21 e 24 de janeiro, na Suíça, informou hoje o porta-voz do Governo brasileiro.

"Para Davos, a saída do Presidente foi cancelada, falei com ele recentemente", disse o porta-voz e general Otávio Rego Barros numa conferência de imprensa em Brasília.

O porta-voz afirmou que as razões do governante para não comparecer à tradicional reunião de líderes em Davos são diversas, embora tenha esclarecido que isto não foi decido "exclusivamente por razões de segurança".