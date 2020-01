Actualidade

O governo de Zhuhai, cidade do continente chinês que faz fronteira com Macau, anunciou hoje um plano para promover o desenvolvimento tecnológico, como parte da criação de uma grande metrópole no Delta do Rio das Pérolas.

Segundo um comunicado das autoridades de Zhuhai, as novas diretrizes visam traçar um "roteiro" para a cidade se integrar no projeto apadrinhado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, a Área da Grande Baía - uma metrópole e centro de inovação científica e tecnológica competitivo globalmente, construído a partir de Hong Kong e Macau, e nove cidades da província de Guangdong.

A mesma nota detalhou que o plano de atualização tecnológica de Zhuhai será realizado em conjunto com Macau e Hong Kong.