Actualidade

Seis pessoas foram detidas por burla informática, branqueamento de capitais e associação criminosa, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ), que aprendeu diverso material relacionado com fraude associada a compras 'online'.

Em comunicado, a PJ explica que esta investigação arrancou no final do ano de 2018, tendo por base vários casos de "Skimming" (cópia de dados de cartões de pagamento) perpetrados de forma reiterada e "com fortes suspeitas de se tratar de uma ação de um grupo organizado".

"As diligências realizadas culminaram na identificação dos presumíveis autores de várias ações criminosas, sendo posteriormente apurado que o grupo tinha divergido para uma outra vertente de fraude associada a compras em plataformas "online" com recurso a dados de cartões de crédito", acrescenta.