O Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, decretou hoje luto nacional pelas vítimas do acidente do avião ucraniano da Boeing que ocorreu perto de Teerão, a maior catástrofe desse tipo na história recente do país.

"A fim de honrar a memória dos mortos, o Presidente decretou descer as bandeiras da Ucrânia nos órgãos estatais, regionais, empresariais, estaduais e governamentais a meia haste", informou num comunicado a Presidência ucraniana.

Zelensky prometeu aos seus concidadãos que seria realizada uma investigação completa e independente das causas do acidente.