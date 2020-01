EUA/Irão

O presidente do Conselho Europeu falou hoje por telefone com o presidente iraniano, Hassan Rohani, apelando a que Teerão evite atos irreversíveis, na sequência do aumento de tensão com os Estados Unidos.

Segundo um comunicado, o belga Charles Michel transmitiu também as suas condolências ao chefe de Estado iraniano pelas vítimas mortais de quarta-feira, quando um Boeing 737 ucraniano de despenhou, pouco depois de levantar voo, nos arredores de Teerão, provocando 82 mortos iranianos num total de 176 vítimas.

Sobre as tensões na região do Médio Oriente, o presidente do Conselho Europeu reiterou que a União Europeia (UE) está pronta a reforçar o seu empenho com todas as partes a fim de diminuir a conflitualidade.