A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou hoje a abstenção na votação na generalidade do Orçamento do Estado (OE2020) na sequência de um conjunto de "medidas acordadas" com o Governo como um pacote adicional de resposta à emergência na saúde.

Com esta abstenção dos 19 deputados do BE, a proposta do Governo do OE2020 tem já a sua viabilização, na generalidade, garantida.

"Esta negociação decorreu em condições difíceis e de facto só terminou esta manhã. Negociámos até ao último minuto", revelou, justificando que foi com base "nas questões que estão garantidas já" que o BE decidiu a sua abstenção.