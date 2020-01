Actualidade

Taiwan vai escolher no sábado um novo Presidente, numas eleições em que, como sempre, as relações com a China têm um papel determinante.

A atual líder da ilha, Tsai Ing-wen, de 63 anos, é a favorita para continuar no cargo, juntamente com o Partido Progressista Democrático (DPP), cujo independentismo moderado conquistou a confiança da população da ilha nos últimos quatro anos.

O principal rival de Tsai vai ser Han Kuo-yu, de 62 anos, do Kuomintang (KMT) e atual presidente da segunda maior cidade da ilha, Kaohsiung.