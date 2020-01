Actualidade

O ministro do Turismo e Transportes e também ministro da Economia Marítima de Cabo Verde, José Gonçalves, pediu para sair do Governo e vai ser substituído na sexta-feira por dois ministros, segundo um comunicado oficial.

O comunicado do Governo liderado por Ulisses Correia e Silva sobre esta remodelação governamental, enviado hoje à Lusa, refere que José Gonçalves pediu a sua demissão ao primeiro-ministro, invocando motivos pessoais, em novembro.

Será substituído na pasta da Economia Marítima pelo atual secretário de Estado da mesma área, Paulo Veiga, naquelas funções desde 2018. Na pasta do Turismo e Transportes Marítimos, que assim efetiva a separação das duas tutelas no atual Governo, José Gonçalves será substituído pelo economista Carlos Santos, até agora administrador para Cabo Verde do grupo hoteleiro português Oásis.