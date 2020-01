Actualidade

O Conselho de Redação da RTP deu parecer positivo à nova direção de informação da televisão pública, depois do Conselho de Administração ter indigitado António José Teixeira para o cargo de diretor de informação.

De acordo com o parecer, a que a Lusa teve hoje acesso, o Conselho de Redação (CR) deu parecer positivo à nomeação de António José Teixeira como diretor de informação, bem como os nomes indicados para diretores-adjuntos: Adília Godinho e Joana Garcia (com a informação diária e RTP3), Carlos Daniel (com os programas de informação não diários) e Hugo Gilberto (com a redação do Porto e o desporto).

O órgão deu ainda parecer positivo à nomeação de Luísa Bastos e Rui Romano como subdiretores de informação.