A Liga portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou hoje a inscrição de Julian Weigl pelo Benfica, pelo que o médio internacional alemão pode estrear-se na sexta-feira, na receção ao Desportivo das Aves, da 16.ª jornada da I Liga.

O documento em que são divulgadas as "inscrições oficiais" em 09 de janeiro inclui também a 'promoção' do avançado Pedro Mendes, do Sporting, que na primeira parte da época só estava habilitado a atuar pelos sub-23 'leoninos'.

A lista de novos jogadores certificados para alinhar na 16.ª jornada da I Liga incluiu um total de 11, sendo que alguns já se estrearam na 15.ª ronda, casos de Adriano Castanheira e João Amaral, reforços do Paços de Ferreira.