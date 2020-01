Actualidade

O parlamento de Cabo Verde recordou hoje o caso do estudante cabo-verdiano que morreu após alegadas agressões em Bragança, pedindo que se faça justiça e acabando os deputados por cumprir um minuto de silêncio.

A posição, pedindo que a "Justiça seja feita", foi levantada na Assembleia Nacional pelo deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) Francisco Pereira, no segundo dia de trabalhos da primeira sessão parlamentar de 2020.

"Tendo em conta os laços históricos e de cooperação que marcam as nossas relações com Portugal, devemos agir com inteligência, dando vez à diplomacia, com serenidade e responsabilidade, assumindo plena disponibilidade de colaboração com as autoridades, para garantir que todos os esforços necessários sejam empreendidos com vista ao pleno esclarecimento dos factos e para a condizente justiça que o caso requer", afirmou o deputado do PAICV.