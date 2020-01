Actualidade

O treinador Sérgio Conceição desvalorizou hoje o facto de o FC Porto não vencer há quatro encontros em casa do Moreirense, mostrando-se confiante para o encontro da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

"É normal que se olhe para a estatística e para o histórico, mas o que me preocupa é a equipa do Moreirense, e não o histórico. Temos um desafio difícil pela frente, mas por aquilo que o Moreirense é capaz de fazer em casa, neste momento. Olhando até para as características do relvado, da forma como o Moreirense joga, e todos esses pormenores. É com isso que estamos preocupados", disse o técnico portista, em conferência de imprensa.

Sobre o adversário, Sérgio Conceição sabe as dificuldades que vai encontrar e garantiu que a equipa está preparada para tudo o que seja apresentado dentro do relvado.