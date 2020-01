OE2020

O primeiro-ministro manifestou-se hoje disponível para dialogar e introduzir alterações ao Orçamento do Estado em sede de especialidade, mas avisou que esta é a primeira proposta da nova legislatura e não de fim de ciclo político.

António Costa transmitiu esta mensagem, sobretudo dirigida aos partidos à esquerda do PS, na Assembleia da República, no discurso de abertura do debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020.

"É chegado agora o momento de o parlamento se pronunciar. E mesmo uma melhor proposta [de Orçamento], não deixa de poder ser ainda melhorada no trabalho de apreciação parlamentar", declarou o líder do executivo, deixando uma nota de abertura em relação a reivindicações apresentadas pelo Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN.