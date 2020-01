Actualidade

O presidente da Liga de clubes de futebol, Pedro Proença, revelou hoje que há cinco câmaras municipais interessadas em suceder à de Braga como organizadora da 'final four' da Taça da Liga nos próximos três anos.

"O património que levámos destes três anos em Braga é o de uma nova competição, muitíssimo apetecível. Temos, neste momento, cinco câmaras [municipais] interessadas, com uma grande vontade em ter esta 'final four'", revelou, durante a cerimónia de apresentação da 'final four' da edição 2019/20, de 21 a 25 de janeiro, em Braga, anunciando para breve uma decisão.

Deixando uma palavra de agradecimento à autarquia bracarense "por ter sido a primeira a acreditar que este era o modelo de competição que iria ter sucesso", Pedro Proença notou que, em 2015, quando chegou à Liga, "nem data da final" da Taça da Liga havia, e "hoje, a prova tem uma roupagem distinta e muito interesse dos municípios".