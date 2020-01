Actualidade

O médio internacional português Pizzi, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da I Liga de futebol do mês de dezembro, anunciou hoje o organismo que organiza a competição.

Pizzi, que também foi eleito o melhor médio do último mês de 2019, disputou nesse período dois jogos, nos quais apontou dois golos e fez duas assistências

O médio do Benfica obteve 37,7% dos votos dos treinadores da I Liga e bateu o companheiro de equipa Carlos Vinicius (18,1%), com quem partilha a liderança da tabela dos melhores marcadores (11 golos), e Marcus Edwards (10,4%), do Vitória de Guimarães.