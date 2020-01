Mau tempo

As intempéries do final de dezembro de 2019 causaram prejuízos superiores a seis milhões de euros no concelho de Vouzela, disse hoje o presidente da Câmara, Rui Ladeira.

O autarca lembrou que esta é "a segunda catástrofe na região", depois dos incêndios de outubro de 2017, com consequências ao nível do ambiente, das infraestruturas e da agricultura.

Em 2019, a Câmara de Vouzela trabalhou com um orçamento de quase 16 milhões de euros.