Actualidade

"O Filme do Bruno Aleixo", realizado por João Moreira e Pedro Santo, criadores da personagem, chega aos cinemas em Portugal e no Brasil no dia 23, tendo antestreia marcada para este sábado, no Cineteatro de Anadia.

O filme já marcou presença, em 2019, no Festival do Rio, na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e no festival Porto/Post/Doc, tendo agora a sua antestreia no sábado, em Anadia, local onde decorreu grande parte da rodagem do filme, estando também associado à própria personagem fictícia, que tem ascendência da Bairrada, tal como um dos autores do Bruno Aleixo, João Moreira.

A estreia comercial decorre no dia 23 em Portugal e no Brasil, onde vai ser exibido em 18 salas de cinema, em 11 cidades diferentes.