A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) vai ser viabilizada na generalidade porque o Governo "aceitou ceder garantias mínimas para avanços na especialidade".

Depois do anúncio feito, esta manhã, em conferência de imprensa, de que o BE iria abster-se na votação da generalidade do OE2020 na sequência de um conjunto de medidas acordadas com o Governo, Catarina Martins questionou o primeiro-ministro, António Costa, na primeira intervenção do BE no arranque dos dois dias de debate orçamental no parlamento.

"O Governo decidiu apresentar a proposta de Orçamento do Estado e entregá-la ao parlamento antes de negociar e isso foi um erro, até porque o Partido Socialista não tem maioria absoluta, o que tem é um mandato popular para procurar entendimentos", começou por criticar.