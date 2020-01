OE2020

O frente-a-frente começou hoje com acusações do líder do PCP ao Governo pelas "imposições" da Europa no Orçamento e acabou com o primeiro-ministro a citar Jerónimo de Sousa a dizer que "enquanto há caminho" é preciso "continuar a andar".

Na abertura do debate parlamentar sobre o Orçamento do Estado de 2020 (OE2020), o líder e deputado comunista insistiu nas críticas às insuficiências do documento, diferente dos anteriores quatro, aprovados com o apoio da esquerda, ou o elogio ao "excedente orçamental", e acusou o Governo socialista de ceder a "imposições e submissões" da União Europeia.

"Pode chamar-lhe um pífaro, mas que há imposições e há submissão é uma realidade incontornável", afirmou Jerónimo, criticando o discurso de elogio ao excedente do Governo, num debate que nunca ficou crispado.