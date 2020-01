Brexit

O parlamento britânico aprovou hoje na especialidade a proposta de lei que regula o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) e abre o caminho para o 'Brexit' a 31 de janeiro.

A votação por 330 votos a favor e 231 contra reflete a nova composição da Câmara dos Comuns, que desde as eleições legislativas de 12 de dezembro é dominada por uma maioria absoluta do Partido Conservador, que está no governo e concorreu com a promessa de concretizar o processo até ao final deste mês.

A proposta de lei, designada por "Withdrawal Agreement Bill", já tinha sido aprovada na generalidade no dia 20 de dezembro por 358 votos a favor e 234 contra.