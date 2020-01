OE2020

A líder parlamentar do CDS-PP, Cecília Meireles, acusou hoje o Governo de não incluir nas suas prioridades uma baixa de impostos e assinalou que existe um "enorme abismo" entre "a propaganda" do executivo e a realidade do país.

"É de facto um orçamento de continuidade, sobretudo no enorme abismo que separa a propaganda do seu Governo, e as suas palavras aqui, da realidade do país e dos números", afirmou a deputada centrista.

Cecília Meireles respondia à intervenção de abertura do primeiro-ministro, António Costa, no debate na generalidade do Orçamento do Estado (OE) para 2020, que decorre na Assembleia da República, em Lisboa.